Трамп вступил в должность президента США Он принес присягу

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Церемония инаугурации состоялась прошла в пятницу.

Дональд Трамп принес присягу в Вашингтоне. Он стал 45-ым президентом Америки.

«Мы работали на благо других стран, чужих производств, вооружали чужие армии и защищали чужие границы», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что никто не заботился об обычных американцах и их благосостоянии. Новый президент пообещал, что США будут преследовать два принципа — «покупать американское, нанимать американцев».

В то же время в Вашингтоне проходят протесты против инаугурации Трампа. Группа людей начала бить витрины и стекла автомобилей.

Добавим, выборы главы США состоялись 8 ноября. Его поддержали 304 выборщика. Главным соперником Трампа на выборах была кандидат от партии Демократов Хиллари Клинтон. За нее проголосовали 227 выборщиков.