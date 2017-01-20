Госдума ратифицировала соглашение с Анкарой по «Турецкому потоку» Соглашение подразумевает, в частности, освобождение от налогообложения компаний, занимающихся строительством трубы

Государственная дума приняла закон о ратификации соглашения России и Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщили в Госдуме в пятницу.

В рамках соглашения, деятельность компаний по реализацию проекта на континентальных участках в Черном море и экономических зонах стран-участниц, а также транспортных компаний, освобождается от налогообложения. От уплаты налога на имущество освободили компанию «по морскому участку и компания по сухопутному участку 2». В Госдуме отметили, что благодаря поставкам газа по «Турецкому потоку», бюджет РФ будет получать 750 млн экспортных пошлин ежегодно с каждой из двух ниток газопровода.

Напомним, проект газопровода «Турецкий поток» должен был прийти на смену «Южному потоку» — трубе, от строительства которой РФ отказалась. В минувшем году из-за ухудшения отношений между Москвой и Анкарой, работы по строительству «Турецкого потока» была остановлена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства «Турецкого потока» 6 декабря прошлого года.