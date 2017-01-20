Turkish Airlines откроет регулярные рейсы из Воронежа в Стамбул С 26 марта

Turkish Airlines организует регулярные рейсы из Воронежа в Стамбул. Компания сообщила об этом в пятницу.

Рейсы начнутся с 26 марта. Самолет будет летать трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Еще один перевозчик – компания Atlasglobal – рассматривает возможность регулярного сообщения между Воронежем и Антальей. Предположительно, по понедельникам и четвергам. Полеты могут начаться 26 марта.

Отметим, Turkish Airlines летает в более чем 200 стран мира в Европе, Азии, Африке и Америке. Компания имеет 265 самолетов. Это флагманский перевозчик Турции. Базируется в Стамбуле.