На телевизионные программы в Татарстане потратят 50,2 млн рублей До 31 декабря

На создание и показ телевизионных программ в Татарстане потратят 50,205 млн рублей. Информация об этом в пятницу была размещена на портале госзакупок.

Срок предоставления услуг — с даты подписания договора до 31 декабря 2017 года. Исполнитель должен будет освещать, в частности, развитие физической культуры, жилищного строительства и социально-экономической политики в Татарстане. Заявки на участие в закупке принимаются до 30 января, а итоги конкурса планируется подвести 31 января.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга объявила конкурс на заключение контракта на создание и трансляцию передач с городскими чиновниками. Сумма контракта — 4,5 млн рублей. Согласно условиям контракта с 9 января по 31 декабря 2017 года в эфир должны выйти 47 телепрограмм .