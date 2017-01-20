Ученый совет Пулковской обсерватории утвердил состав комиссии по застройке В нее вошли ученые, которые выступают против застройки Пулковских высот

Ученый совет Пулковской обсерватории утвердил состав комиссии, которая рассматривает проекты застройки территории в районе обсерватории. Заседание прошло в пятницу.

В комиссию вошли ученые, которые выступают против застройки Пулковских высот. В ходе заседания, на котором присутствовали около 100 человек, директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов предлагал изменить состав комиссии – включить в нее людей, более лояльных к застройке. Против этого выступал депутат Максим Резник, который также приехал на ученый совет.

Отметим, в радиусе 3 км от обсерватории расположена защитная парковая зона астроклимата Пулковских высот. Ее определили в 1945 году. В 1990-е годы территория сократилась почти в три раза. Зону с тех пор высчитывают от главного здания.