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20.01.17 / 19:34 Новости

Ученый совет Пулковской обсерватории утвердил состав комиссии по застройке

В нее вошли ученые, которые выступают против застройки Пулковских высот

Пулковская обсерватория

Фото gao.spb.ru

Ученый совет Пулковской обсерватории утвердил состав комиссии, которая рассматривает проекты застройки территории в районе обсерватории. Заседание прошло в пятницу.

В комиссию вошли ученые, которые выступают против застройки Пулковских высот. В ходе заседания, на котором присутствовали около 100 человек, директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов предлагал изменить состав комиссии – включить в нее людей, более лояльных к застройке. Против этого выступал депутат Максим Резник, который также приехал на ученый совет.

Отметим, в радиусе 3 км от обсерватории расположена защитная парковая зона астроклимата Пулковских высот. Ее определили в 1945 году. В 1990-е годы территория сократилась почти в три раза. Зону с тех пор высчитывают от главного здания.

По материалам: dp.ru

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