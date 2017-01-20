В совете УФАС Петербурга обвинили телеканал «Пятница» во «вредном влиянии на обороноспособность страны» Из-за постера с Еленой Летучей

В Общественном совете УФАС Петербурга обвинили телеканал «Пятница» в возможном «вредном влиянии на обороноспособность страны». Такой вывод, несмотря на формальное соблюдение закона о рекламе, сделали в совете накануне, рассказали в ведомстве в пятницу.

На заседании совета разбирали рекламу телеканалов ТНТ и «Пятница». В частности, речь шла о рекламе программы «Ревизорро», в которой наряд ведущей Елены Летучей отсылает к изображениям фельдмаршала Кутузова. В этом постере один из петербуржцев, помимо «вредного влияния на обороноспособность страны», увидел «разрушение основ патриотизма» и «осквернение памяти исторических личностей».

Кроме того, совет объявил, что в Петербурге не должны появляться постеры, которые «спекулируют на частях тел женщин с пониженной социальной ответственностью». Так в УФАС оценили рекламу сериала «Универ». Неодобрительно в Общественном совете ведомства отнеслись и к кампании телешоу «Экс на пляже».

В УФАС сообщили, что обратятся к руководству телеканалов ТНТ и «Пятница». Их попросят более тщательно подходить к проработке рекламы и стараться избегать образов исторических персонажей, а также изображений оголенных частей человеческого тела.

Напомним, программы «Ревизорро» и «Экс на пляже» выходят на телеканале «Пятница». Сериал «Универ» — производства ТНТ. Советы при УФАС других регионов также осудили рекламные кампании этих проектов.