Суд оставил в силе приговор отстраненному мэру Ярославля Ранее его приговорили к 12,5 годам лишения свободы

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила в силе приговор временно отстраненному мэру Ярославля Евгению Урлашову. Об этом сообщили в суде в пятницу.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы», — сообщили в инстанции. Приговор не изменили также советнику Урлашова Алексею Лопатину.

Напомним, Урлашов был избран мэром Ярославля в 2012 году. В июле 2013 года его задержали. По версии следствия, Урлашов, Лопатин, а также заместитель градоначальника Дмитрий Донсков требовали 18 млн рублей от директора компании «Радстрой» Сергея Шмелева. Урлашов был задержан 3 июля 2013 года. В августе прошлого года Кировский райсуд Ярославля приговорил мэра к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.