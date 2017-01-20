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20.01.17 / 12:28 Новости / Россия и мир

Суд оставил в силе приговор отстраненному мэру Ярославля

Ранее его приговорили к 12,5 годам лишения свободы

урлашов youtube.comСудебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила в силе приговор временно отстраненному мэру Ярославля Евгению Урлашову. Об этом сообщили в суде в пятницу.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы», — сообщили в инстанции. Приговор не изменили также советнику Урлашова Алексею Лопатину.

Напомним, Урлашов был избран мэром Ярославля в 2012 году. В июле 2013 года его задержали. По версии следствия, Урлашов, Лопатин, а также заместитель градоначальника Дмитрий Донсков требовали 18 млн рублей от директора компании «Радстрой» Сергея Шмелева. Урлашов был задержан 3 июля 2013 года. В августе прошлого года Кировский райсуд Ярославля приговорил мэра к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.

По материалам: tass.ru
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