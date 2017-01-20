В Барнауле продадут универмаг за один рубль В 2017 году

В Барнауле универмаг торгового дома «Сухов и сыновья» могут продать за один рубль. Об этом сообщила заведующий отделом по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина на заседании общественного совета по реализации проекта туркластера «Барнаул-горнозаводской город».

Здание выставят на торги до конца 2017 года. Точная дата еще не назначена.

Один рубль – начальная цена лота. Сибиркина уточнила, что это стоимость только здания. Земельный участок будет продаваться по другой цене. Приобрести здание отдельно от участка не позволяет закон.

Отметим, здание построено в 1880 году. Ранее Фонд имущества Алтайского края пытался продать универмаг. Однако никто не подал заявки на участие в аукционе.