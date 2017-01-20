В США задержали журналиста RT Он освещал протесты в Вашингтоне

В США задержан журналист телеканала RT. Об этом в пятницу сообщили на телеканале.

Журналист освещал протестные акции в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа. Его доставили в отделение полиции.

Добавим, в Вашингтоне проходят протесты из-за вступления Трампа в должность 45-ого президента США. Митингующие бьют витрины и стекла автомобилей. По сообщениям Reuters, полиция применила слезоточивый газ для их разгона.

Отметим, инаугурация прошла в пятницу вечером. Трамп пообещал, что «интересы Америки будут оставаться первыми».