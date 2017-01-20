Все новости

20.01.17 / 21:03 Новости / Общество / Россия и мир

В США задержали журналиста RT

Он освещал протесты в Вашингтоне

Фото АБН

Фото АБН

В США задержан журналист телеканала RT. Об этом в пятницу сообщили на телеканале.

Журналист освещал протестные акции в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа. Его доставили в отделение полиции.

Добавим, в Вашингтоне проходят протесты из-за вступления Трампа в должность 45-ого президента США. Митингующие бьют витрины и стекла автомобилей. По сообщениям Reuters, полиция применила слезоточивый газ для их разгона.

Отметим, инаугурация прошла в пятницу вечером. Трамп пообещал, что «интересы Америки будут оставаться первыми».

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016