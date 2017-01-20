Все новости

20.01.17 / 20:43 Новости / Общество / Россия и мир

Владивосток подаст заявку на проведение ЧМ по хоккею

Который пройдет в 2022 году

Владивосток чм по хоккеюВласти Владивостока намерены подать заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом в пятницу заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

«Поговорил с Фазелем, будем подавать заявку на молодежный чемпионат мира 2022 года», — сказал Миклушевский после встречи с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

Отметим, встреча прошла в Уфе, где Миклушевский представлял заявку Владивостока на проведение Матча звезд КХЛ в 2018 году. Последний раз молодежный чемпионат мира проходил в России в 2013 году. Турнир принимала Уфа.

По материалам: ria.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016