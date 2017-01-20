Владивосток подаст заявку на проведение ЧМ по хоккею Который пройдет в 2022 году

Власти Владивостока намерены подать заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом в пятницу заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

«Поговорил с Фазелем, будем подавать заявку на молодежный чемпионат мира 2022 года», — сказал Миклушевский после встречи с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

Отметим, встреча прошла в Уфе, где Миклушевский представлял заявку Владивостока на проведение Матча звезд КХЛ в 2018 году. Последний раз молодежный чемпионат мира проходил в России в 2013 году. Турнир принимала Уфа.