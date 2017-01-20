Военная операция в Гамбии приостановили до полудня Цель – позволить Яйя Джамме мирно передать власть преемнику

Военная операция в Гамбии приостановили до полудня. Об этом передает в пятницу Reuters.



Военные действия, проводимые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), приостановили до 20 января. Решение принято для того, чтобы урегулировать конфликт мирным путем. Таким образом, проигравшему президентские выборы главе Гамбии Яйя Джамме позволят добровольно передать власть новоизбранному президенту страны Адаму Барроу. Глава ЭКОВАС Марсель де Соуза заявил, что в случае мирного урегулирования конфликта Джамме разрешат выбрать любую страну, в которую он сможет уехать.



Напомним, выборы президента в Гамбии состоялись в декабре прошлого года. Адам Барроу их выиграл и набрал 45,5% голосов. Действующий президент страны Яйя Джамма признал поражение, но отказался передать власть преемнику. Чтобы разрешить конфликт военная операция была поддержана Советом Безопасности ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали 15 членов организации. В настоящее время для урегулирования конфликта мирным путем в страну намерены приехать президенты Гвинеи, Либерии и Мавритании.