Продажи Volvo Cars в 2016 году выросли на 6,2% До 534,332 тыс. автомобилей

Продажи Volvo Cars по итогам 2016 года выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в компании в пятницу.

За год компания реализовала 534,332 тыс. автомобилей. Продажи Volvo Cars, как отметили в компании, растут третий год подряд.

Самым крупным рынком для Volvo стал Китай. В этой стране было продано 90,93 тыс. автомобилей, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Бестселлерами на этом рынке стали кроссовер Volvo XC60 и седан S60L местного производства.

Напомним, накануне Volvo Cars сообщила о создании совместного предприятия с Autoliv. Оно займется разработкой систем помощи водителю и автопилотов. Autoliv инвестирует в совместное предприятие в общей сложности около 1,1 млрд шведских крон. Volvo Cars предоставит человеческие ресурсы и интеллектуальную собственность.