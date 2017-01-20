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20.01.17 / 09:50 Новости / Россия и мир

ВВП вырастет на 2% в 2017 году при отсутствии внешних шоков — Орешкин

«Все комментарии, которые есть по оценке экономического роста, предполагают стабильность внешних условий»

ВВП

Фото: lenta.ru

ВВП России в 2017 году может вырасти на 2% при отсутствии внешних шоков. Такое заявление в пятницу сделал министр экономического развития Максим Орешкин.

«Все комментарии, которые есть по оценке экономического роста, предполагают стабильность внешних условий. Это примерно те уровни, которые мы видим сейчас. То есть отсутствие каких-то серьезных внешних шоков», — заявил он.

В Минэкономразвития ожидают рост экономики в текущем году на 0,6%. Орешкин ранее говорил о том, что показатель может вырасти до 2%. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, прогнозировал рост ВВП на 1-1,2%.

По материалам: tass.ru
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