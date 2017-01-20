Ученые из России предложили создать на Луне хранилище объектов культурного наследия Чтобы защитить их от техногенных и природных катастроф

Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН предложили создать на Луне хранилища объектов культурного наследия. Об этом говорится в докладе «Луна как идеальное хранилище сокровищ культуры», опубликованном в пятницу.

Авторы доклада указывают на то, что сокровища материальной культуры подвергаются риску уничтожения «в результате пожаров, наводнений, механических разрушений». На Луне, где атмосфера разряжена, нет стихийных бедствий, а жизнь бактерий практически невозможна, по мнению ученых, можно разместить художественные полотна, книги, изделия из керамики и стекла, а также другие объекты, представляющие культурную ценность.

Авторы доклада также предлагают возвести внутри Луны копии архитектурных объектов. По их словам, из-за меньшей силы тяжести, внутри спутника Земли можно создавать помещения любых размеров, а внутри них размещать базальтовые копии «любых земных сооружений, таких как Нотр-Дам, храм Василия Блаженного, Тадж-Махал и даже пирамиды Гизы». К финансированию проекта ученые предлагают привлечь частных инвесторов.