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20.01.17 / 10:13 Новости / Россия и мир

Ученые из России предложили создать на Луне хранилище объектов культурного наследия

Чтобы защитить их от техногенных и природных катастроф

Луна, фото с сайта planeta.moy.suУченые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН предложили создать на Луне хранилища объектов культурного наследия. Об этом говорится в докладе «Луна как идеальное хранилище сокровищ культуры», опубликованном в пятницу.

Авторы доклада указывают на то, что сокровища материальной культуры подвергаются риску уничтожения «в результате пожаров, наводнений, механических разрушений». На Луне, где атмосфера разряжена, нет стихийных бедствий,  а жизнь бактерий практически невозможна, по мнению ученых, можно разместить художественные полотна, книги, изделия из керамики и стекла, а также другие объекты, представляющие культурную ценность.

Авторы доклада также предлагают возвести внутри Луны копии архитектурных объектов. По их словам, из-за меньшей силы тяжести, внутри спутника Земли можно создавать помещения любых размеров, а внутри них размещать базальтовые копии «любых земных сооружений, таких как Нотр-Дам, храм Василия Блаженного, Тадж-Махал и даже пирамиды Гизы». К финансированию проекта ученые предлагают привлечь частных инвесторов.

По материалам: tass.ru
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