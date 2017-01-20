Югра потратила 3 млрд рублей на капремонт домов в 2016 году Отремонтировали 511 домов

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году направили около 3 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил Югорский фонд капитального ремонта.

В течение прошлого года в округе отремонтировали 511 домов. Еще в 40 домах фонд планирует провести ремонтные работы до конца февраля. Всего в 2017 году должно быть 547 таких домов.

Отметим, в региональную программу капитального ремонта входят 6,5 тыс. многоквартирных домов. Их ремонт планируется провести за 30 лет. Добавим, собираемость взносов на капремонт в Ханты-Мансийском автономном округе в настоящее время составляет 88%.