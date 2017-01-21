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21.01.17 / 11:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Беларусь продлила срок действия повышенных тарифов на транзит нефти

Отменена крайняя дата

беларусь нефтьБеларусь продлила срок действия повышенных тарифов на транзит нефти. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли в субботу опубликовал Национальный правовой интернет-портал республики.

Новый документ вносит изменение в предыдущее постановление, в котором оговаривался срок действия повышенных тарифов. В предыдущей версии крайней датой указывали 31 марта 2017 года, в новой – не оговаривают. Постановление вступит в силу 1 февраля.

Отметим, Беларусь установила новые тарифы на транзит нефти в начале декабря. Услуги ОАО «Полоцктранснефть Дружба» выросли на 11,76%. Транспортировка нефти через ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выросли на 7,7%.

Из-за повышения тарифов Москва выражала недовольство. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.

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