Боец Росгвардии упал на пути в московском метро Он госпитализирован

Боец Росгвардии упал на пути в московском метро. Это произошло в субботу.

Инцидент случился во время патрулирования станции на Кольцевой линии. На пути упал солдат-призывник. Он получил ушибы и не опасные для жизни травмы, его госпитализировали.

Отметим, в декабре боец Росгвардии совершил самоубийство во время дежурства в здании Управления вневедомственной охраны по Ярославской области. По предварительным данным, причиной такого поступка солдата стала неразделенная любовь. Росгвардия заявила, что в этом «нет совершенно никаких служебных предпосылок».