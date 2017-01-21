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21.01.17 / 17:28 Новости / Россия и мир

Боец Росгвардии упал на пути в московском метро

Он госпитализирован

Боец Росгвардии Боец Росгвардии упал на пути в московском метро. Это произошло в субботу.

Инцидент случился во время патрулирования станции на Кольцевой линии. На пути упал солдат-призывник. Он получил ушибы и не опасные для жизни травмы, его госпитализировали.

Отметим, в декабре боец Росгвардии совершил самоубийство во время дежурства в здании Управления вневедомственной охраны по Ярославской области. По предварительным данным, причиной такого поступка солдата стала неразделенная любовь. Росгвардия заявила, что в этом «нет совершенно никаких служебных предпосылок».

По материалам: tass.ru
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