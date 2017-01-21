США требуют арестовать брата бывшего генсека ООН Причина обвинения – взяточничество

США потребовали от южнокорейских властей ареста брата бывшего генсека ООН Пан Ги Муна. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление помощника прокурора Федерального суда Манхетена в субботу.

Главе строительной фирмы Keangnam Enterprises Co Ltd в Южной Кореи Пан Ги Сану предъявили обвинения во взяточничестве, осуществляющееся в процессе продажи зданий во Вьетнаме на $800 млн. Как полагает следствие, глава фирмы являлся членом преступной группы, исполняющей подкуп чиновников из стран Ближнего Востока. Кроме того, агентство подчеркивает, что США намерены ходатайствовать об экстрадиции Пан Ги Сана.

Отметим, по этому делу обвинение предъявлено племяннику бывшего генсека ООН Пан Чу Хену. Последний заключен под стражу.