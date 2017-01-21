Электронные медкарты внедрят в России с 2019 года На каждого гражданина РФ

Электронные медкарты внедрят в России с 2019 года. Об этом в субботу на съезде «Единой России» директор департамента информационных технологий и связи министерства Елена Бойко.

Минздрав РФ в настоящее время разрабатывает систему электронных медицинских карт. К 2019 году необходимо завести личные карты на каждого гражданина РФ, отметила Бойко. Она также напомнила, что весной 2017 года на портале госуслуг запустят личный кабинет пациента.

Отметим, ранее Минздрав предложил разрешить врачам ставить диагнозы дистанционно. Также им предлагается на расстоянии выписывать рецепты, в том числе на психотропные и наркотические вещества. Соответствующий законопроект направлен в правительство.