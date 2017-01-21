В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии Погибли не менее семи человек

В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии. Это произошло в ночь на субботу.

Автобус возвращался из Франции в Венгрию. Дорожно-транспортное происшествие случилось в провинции Верона. Около полуночи по местному времени транспортное средство врезалось в столб и загорелось.

По предварительным данным, некоторые пассажиры вылетели через лобовое стекло. Другие остались заблокированы в горящем автобусе.

В транспортном средстве находились подростки 14-18 лет. Погибли не менее семи человек.

Отметим, в среду в Италии произошло несколько землетрясений. Их магнитуда составила от 5 до 5,5 балла.

Из-за подземных толков один из отелей в Центральной Италии накрыло лавиной снега. В здании находились 30 человек. Накануне спасатели нашли живыми пять человек. Всего число спасенных достигло 11 граждан.