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21.01.17 / 10:40 Новости / Общество

В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии

Погибли не менее семи человек

италия автобус

Фото: livekuban.ru

В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии. Это произошло в ночь на субботу.

Автобус возвращался из Франции в Венгрию. Дорожно-транспортное происшествие случилось в провинции Верона. Около полуночи по местному времени транспортное средство врезалось в столб и загорелось.

По предварительным данным, некоторые пассажиры вылетели через лобовое стекло. Другие остались заблокированы в горящем автобусе.

В транспортном средстве находились подростки 14-18 лет. Погибли не менее семи человек.

Отметим, в среду в Италии произошло несколько землетрясений. Их магнитуда составила от 5 до 5,5 балла.

Из-за подземных толков один из отелей в Центральной Италии накрыло лавиной снега. В здании находились 30 человек. Накануне спасатели нашли живыми пять человек. Всего число спасенных достигло 11 граждан.

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