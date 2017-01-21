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21.01.17 / 16:26 Новости / Россия и мир

Железнодорожные пути к Керченскому мосту построит «Стройгазмонтаж»

Работы начнутся в 2017 году

керченский мостЖелезнодорожные пути к Керченскому мосту построит компания «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга. Об этом в субботу сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Стройгазмонтаж» начнет строительство железной дороги в 2017 году. «С учетом того, что железнодорожная составляющая начнет работать на год позже автомобильной, то срока еще достаточно — у нас почти три года», — отметил министр. Уточнять возможную сумму контракта Соколов не стал.

Отметим, конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив проходил трижды, и все три раза его признавали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Максимальная стоимость закупки составляла 16,95 млрд рублей.

«Стройгазмонтаж» в 2015 году стал единственным подрядчиком строительства Керченского моста. Тогда компания получила аванс в размере 48,9 млрд рублей, в 2016 году – еще 18 млрд рублей.

Начало автомобильного движения на мосту запланировано на декабрь 2018 года. Поезда должны начать ходить по нему спустя год.

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