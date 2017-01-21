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21.01.17 / 01:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Компания Uber назначила нового главного инженера

Пост занял бывший сотрудник Google

Фото: obozrevatel.com

Фото: obozrevatel.com

Uber нанял в качестве главного инженера экс-сотрудника Google. Об этом передает Reuters в субботу.

 

Должность вице-президента и главного инженера международной компании занял Амит Сингхала. Последний, коллегиально с главой компании Трейвисом Калаником и Энтони Левандовским, планирует заняться разработкой автомобилей-автопилотов.

 

Напомним, Uber – международная американская компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Создана в 2009 году. В августе прошлого года компания впервые испытала беспилотные такси. Проект, созданный при взаимодействии со шведским производителем Volvo Cars, прошел проверку. Стоимость программы беспилотных такси оценивается в $300 млн.

По материалам: reuters.com
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