Компания Uber назначила нового главного инженера Пост занял бывший сотрудник Google

Uber нанял в качестве главного инженера экс-сотрудника Google. Об этом передает Reuters в субботу.

Должность вице-президента и главного инженера международной компании занял Амит Сингхала. Последний, коллегиально с главой компании Трейвисом Калаником и Энтони Левандовским, планирует заняться разработкой автомобилей-автопилотов.

Напомним, Uber – международная американская компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Создана в 2009 году. В августе прошлого года компания впервые испытала беспилотные такси. Проект, созданный при взаимодействии со шведским производителем Volvo Cars, прошел проверку. Стоимость программы беспилотных такси оценивается в $300 млн.