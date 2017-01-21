Корпорация Apple подала иск против Qualcomm Компания Qualcomm обвиняется в монополизме

Корпорация Apple подала судебное заявление в отношении Qualcomm. Об этом передает агентство Associated Press в субботу.



Apple подала судебный иск против компании, которая снабжает ее компьютерными чипами. Как передает AP, в Купертино требуют от Qualcomm $1 млрд, предъявляя обвинения в злоупотреблении господствующим положением на рынке. Согласно обращению, поданного в федеральный суд Южного округа штата Калифорния, Qualcomm требовала от Apple необоснованно завышенную плату за использование патента. Кроме того, компания препятствовала поиску других поставщиков чипов.



При чем Apple подчеркивает, что Qualcomm реализовывала Apple продукцию на льготных условиях, но лишила привилегий после старта консультаций корпорации из Купертино с регулирующими органами Южной Кореи. В Apple считают, что цель компании стала нужда Apple предоставлять следователям ложную информацию и наказать корпорацию за взаимодействие с властями. Qualcomm же ранее заявляла, что претензии регуляторов Южной Кореи несостоятельны, а злоупотребления с патентами не имело место быть.

Напомним, Apple — крупнейший производитель персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, программного обеспечения и другой техники. Основана в 1976 году. Рыночная капитализация корпорации - $530 млрд. Компания Qualcomm является изготовителем комплектующих для мобильных устройств.