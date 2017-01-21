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21.01.17 / 07:07 Новости / Общество / Россия и мир

В США отпустили задержанного корреспондента RT

Информацию подтвердил корреспондент телеканала в Вашингтоне

rtАмериканская полиция отпустила задержанного корреспондента RT. Об этом сообщил корреспондент RT в своем аккаунте в социальной сети Twitter в субботу.

В США задержанного 20 января репортера телеканала Russia Today (RT) Александра Рубинштейна отпустили. Журналист освещал акцию протестов во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Известно, что сотрудники полиции задержали корреспондента несмотря на то, что тот предъявлял удостоверение журналиста.

Напомним, во время инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне прошел митинг против политики президента США. Известно, что более 90 участников демонстрации были задержаны сотрудниками американской полиции. По словам главы управления полиции Вашингтона Питера Ньюшема, митингующим удалось нанести существенный ущерб ряду кварталов. Участники митинга, одетые в черную одежду, разбивали стекла автомобилей, а полиция в ответ применяла силу.

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