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21.01.17 / 18:23 Новости / Россия и мир

Минтранс предложил возобновить полеты в Египет

Регулярные рейсы в Каир

полеты в египетМинтранс предложил возобновить полеты в Египет. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Министерство считает, что можно возобновить регулярные рейсы в Каир. Восстановить чартеры ведомство пока не планирует. Это связано с тем, что российские специалисты недавно вернулись из туристических центров Египта и не успели сформировать заключение.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией приостановилось в конце прошлого года. Это произошло вскоре после катастрофы над Синайским полуостровом. Тогда в результате взрыва на борту А321 погибли 224 человека. Большинство из них были гражданами России, они возвращались в Петербург из Шарм-эш-Шейха.

По материалам: interfax.ru
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