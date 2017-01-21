Минтранс предложил возобновить полеты в Египет Регулярные рейсы в Каир

Минтранс предложил возобновить полеты в Египет. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Министерство считает, что можно возобновить регулярные рейсы в Каир. Восстановить чартеры ведомство пока не планирует. Это связано с тем, что российские специалисты недавно вернулись из туристических центров Египта и не успели сформировать заключение.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией приостановилось в конце прошлого года. Это произошло вскоре после катастрофы над Синайским полуостровом. Тогда в результате взрыва на борту А321 погибли 224 человека. Большинство из них были гражданами России, они возвращались в Петербург из Шарм-эш-Шейха.