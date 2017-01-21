Мужская сборная России по биатлону взяла «бронзу» на этапе КМ Первое место у Германии

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место на этапе Кубка мира. Он прошел в субботу в итальянском Антхольце.

Первое место заняла сборная Германии. «Серебро» у Норвегии. Российскую команду представляли Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.

Отметим, накануне российский спортсмен Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Для него это стало первой победой в личных стартах на этом КМ. Второе место у Мартена Фуркада из Франции, третье занял украинец Сергей Семенов.