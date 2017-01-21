Жертвами наводнения в Таиланде стали 80 человек Причина – обильные проливные дожди в 12 провинциях Южного Таиланда

В результате наводнения в Таиланде погибли 80 человек. Об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций в субботу.

Необычайно дождливая погода для нынешнего сезона установилась на юге Таиланда с начала января текущего года. Синоптики сообщают о новых дождях на территории семи провинций в эти выходные. В Сиамском заливе также ожидается сильное волнение.

Известно, что из-за погодной аномалии под водой находятся сотни тысяч домохозяйств в 12 провинциях, население которого составляет примерно 2 млн человек. В настоящее время точное число погибших равно 80. Кроме того, четыре человека считаются пропавшими без вести. О пострадавших иностранцах информации нет.

Отметим, наводнение этого года нанесло колоссальный экономический ущерб региону. Затоплены рисовые поля, фабрики и заводы. По мнению экспертов, размер ущерба составляет около 2,8 млрд долларов. Постоянные дожди принес циклон. Как заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, сложившиеся погодные условия «худшие за последние 30 лет».