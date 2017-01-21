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21.01.17 / 04:49 Новости / Политика / Россия и мир

Парламент Турции одобрил конституционную реформу в стране

Поправки касаются президентской формы правления

Турция построила стенуПарламент Турции одобрил конституционную реформу в стране. Об этом стало известно в субботу.

Согласно поправкам, президент имеет полномочия издавать указы, утверждать министров, выдвигать вопрос о конституционных изменениях на референдум. Кроме того, не прекращать членство в партии, что ранее по закону запрещалось. Турецкие политологи рассчитывают, что переход к президентской форме правления не вызовет особых волнений среди населения страны.

За введение поправок в закон, направленный на расширение президентских полномочий, проголосовали 339 депутатов из общего количества 488. Документ, состоящий из 18 статей, после акта подписания вынесут на референдум.

 

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