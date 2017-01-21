Парламент Турции одобрил конституционную реформу в стране Поправки касаются президентской формы правления

Парламент Турции одобрил конституционную реформу в стране. Об этом стало известно в субботу.

Согласно поправкам, президент имеет полномочия издавать указы, утверждать министров, выдвигать вопрос о конституционных изменениях на референдум. Кроме того, не прекращать членство в партии, что ранее по закону запрещалось. Турецкие политологи рассчитывают, что переход к президентской форме правления не вызовет особых волнений среди населения страны.

За введение поправок в закон, направленный на расширение президентских полномочий, проголосовали 339 депутатов из общего количества 488. Документ, состоящий из 18 статей, после акта подписания вынесут на референдум.