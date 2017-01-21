Все новости

21.01.17 / 00:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Поправки «пакета Яровой» уменьшат расходы на его реализацию в 50 раз

Сократят объем хранения трафика

Ирина ЯроваяПоправки «пакета Яровой» уменьшат расходы на его реализацию в 50 раз. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в пятницу.

 
Силовые ведомства снизят объем трафика, который необходимо хранить в соответствии с «пакетом Яровой», в 10 раз. Предполагается также отменить хранение интернет-видео, торрентов, IP-TV. Эти меры позволят уменьшить затраты операторов на исполнение «пакета Яровой», которые оценивают в настоящее время в 100 млрд рублей. Отметим, что без доработки закона убытки составили 5 трлн рублей.

 
Напомним, закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, обязывает операторов связи хранить в течение трех лет сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений. Пакет антитеррористических законов начнет действовать с 1 июля 2018 года.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016