Поправки «пакета Яровой» уменьшат расходы на его реализацию в 50 раз Сократят объем хранения трафика

Поправки «пакета Яровой» уменьшат расходы на его реализацию в 50 раз. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в пятницу.



Силовые ведомства снизят объем трафика, который необходимо хранить в соответствии с «пакетом Яровой», в 10 раз. Предполагается также отменить хранение интернет-видео, торрентов, IP-TV. Эти меры позволят уменьшить затраты операторов на исполнение «пакета Яровой», которые оценивают в настоящее время в 100 млрд рублей. Отметим, что без доработки закона убытки составили 5 трлн рублей.



Напомним, закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, обязывает операторов связи хранить в течение трех лет сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений. Пакет антитеррористических законов начнет действовать с 1 июля 2018 года.