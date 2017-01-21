Путин планирует поздравить Трампа по телефону Это «протокольная необходимость»

Президент России Владимир Путин планирует с поздравлениями позвонить новому президенту США Дональду Трампу. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность», — сказал Песков. Он отметил, что звонок станет «протокольной необходимостью».

Представитель президента подчеркнул, что встреча Путин и Трамп «встретятся так или иначе». Однако в настоящее время нет каких-либо договоренностей или решений.

Напомним, накануне Дональд Трамп стал официальным президентом США. Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне. Он стал 45-м лидером Соединенных Штатов. Выборы президента прошли 8 ноября.