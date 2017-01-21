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21.01.17 / 15:19 Новости / Россия и мир / Финансы

Минфин предложил ограничить расчеты наличными

При покупке дорогих товаров

расчеты наличными

Фото: islam.ru

Министерство финансов предлагает ограничить расчеты наличными при покупках. Об этом в субботу на съезде «Единой России» заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Считаю, что нужно идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов», — сказал министр. Он отметил, что необходимо установить планку при покупке дорогих товаров, после которой расчеты нужно было бы производить в безналичной форме.

Отметим, ранее Силуанов прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы в России за 2017 год. По его мнению, они составят более 1 трлн рублей. Средства должны пойти на сокращение объема использования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

По материалам: tass.ru
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