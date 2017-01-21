Резервный фонд может пополнится в 2017 году — Силуанов Если государство получит дополнительные доходы

Резервный фонд может пополнится во второй половине 2017 года. Об этом на съезде «Единой России» в субботу заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Бюджет РФ предусматривает трату 1,8 трлн рублей из Резервного фонда в 2017 году. Чтобы фонд пополнить, нужно получить на эту сумму дополнительные доходы, пояснил Силуанов.

«Здесь два фактора влияют — цена на нефть и курс (рубля к доллару — АБН). Если это сложится, то мы увидим во второй половине года", — сказал министр.

Отметим, ранее Минфин заявлял, что в 2017 году Резервный фонд РФ будет исчерпан. Заместитель министра финансов Алексей Лавров пояснял, что в 2016 году из фонда потратят 2,1 млрд рублей, более 1 млрд рублей – в 2017 году. После этого государство перейдет к использованию денег из Фонда национального благосостояния.