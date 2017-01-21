Российские бомбардировщики нанесли удары по террористам в Сирии Шесть Ту-22М3

Российские бомбардировщики нанесли удары по объектам террористов в Сирии. Об этом в субботу сообщило Минобороны РФ.

В операции участвовали шесть Ту-22М3. В сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор они отправились с территории России. Они нанесли удары по базовым лагерям «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ), по складам вооружения и боеприпасов, а также по местам скопления бронетехники и живой силы.

Напомним, накануне боевики ИГ разрушили тетрапилон в Пальмире. Он представлял собой четыре основания, на которых установлены 16 колонн. Ранее российские военные уже освобождали Пальмиру от террористов.