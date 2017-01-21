Российские саперы обезвредили в Алеппо больше 26 тыс. снарядов В операциях задействованы не только саперы

Российские саперы обезвредили в Алеппо больше 26 тыс. снарядов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в субботу.

При разминировании взрывоопасных предметов участие принимали также минно-розыскные собаки, использовали селективные индукционные миноискатели, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами и роботов-саперов. Всего обезврежено более 2 тыс. га территории восточного Алеппо. Как уточнили в ведомстве, за полтора месяца обезврежено 709 км дорог и 3210 различных объектов.

Напомним, кампания по высвобождению восточного Алеппо от боевиков стартовала 21 ноября прошлого года. Правительственные войска и ополчение при содействии палестинской бригады «Лива аль-Кудс» сокрушили оборону отрядов вооруженной оппозиции и освободили квартал Масакин-Ханано – однин из главных пунктов нахождения боевиков в городе. В течение прошлого года в Сирии постоянно действовали отряды российских саперов, использовавшие новейшее оборудование, в том числе бронетехнику с аппаратурой подавления радиовзрывателей.