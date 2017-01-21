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21.01.17 / 12:52 Новости / Общество / Россия и мир

В России сократилось употребление алкоголя

В год на человека – порядка 10 литров

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Фото: poveriya.ru

В России уменьшилось потребление алкоголя. Об этом в субботу на дискуссионной площадке «Единой России» заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Глава Минздрава пояснила, что люди старше 18 лет выпивают примерно 10 литров алкогольных напитков в год. При этом, отметила Скорцова, уровень нужно сокращать до восьми литров – нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

Отметим, в ноябре Скворцова сообщила, что потребление алкоголя в России сократилось на 26%. На это россиянам потребовалось менее десяти лет. Снизилось также курение табака и потребление сахара.

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