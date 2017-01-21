Шахтерам «Кингкоул» выплатят долги по зарплате Долг – 50 млн рублей

Шахтерам «Кингкоул» выплатят долги по зарплате. Об этом сообщило правительство Ростовской области в субботу.



Ростовским шахтерам, работающих в группе компаний «Кингкоул» обещали выплатить долги по заработной плати до конца января текущего года. Реализацией выплат займется ОАО «Региональная корпорация развития». По словам представителей правительства Ростовской области, решение сложившейся проблемы находится на контроле как на областном, так и на федеральном уровне.



Напомним, в августе прошлого года шахтеры обанкротившейся компании «Кингкоул» в количестве более 60 человек объявили о голодовке из-за задержки зарплаты. Сумма последней превышала 300 млн рублей. Всего задержали выплаты 2,2 тыс. рабочим. Но в прошлом году «Региональная корпорация развития» выплатила шахтерам долги общим размером более 70 млн рублей. Только после этого голодовка прекратилась.