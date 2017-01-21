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21.01.17 / 02:18 Банки / Новости / Россия и мир

Société Générale заплатит $50 млн штрафа властям США

Французский финансовый конгломерат обвиняется в мошенничестве

Доллары деньги валюта fotobg.ruSociété Générale заплатит $50 млн штрафа властям США. Об этом передает Reuters в субботу.

 
Обвинение банка заключается в том, что он занимался продажей необеспеченных ипотечных ценных бумаг. Кроме того, в 2006 году конгломерат скрыл от инвесторов дефицит в размере $780 млн. Американские власти потребовали от руководства банка информацию. На что представители банка ответили, что «все произошедшее было шуткой». В настоящее время, по заявлению Министерства юстиции США, Société Générale признал свою вину и выплатит наложенный штраф.

 
Напомним, Société Générale – один из крупнейших финансовых конгломератов в Европе. Штаб-квартира находится в Париже. Руководителем банка является Фредерик Удеа.

По материалам: reuters.com
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