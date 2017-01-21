Société Générale заплатит $50 млн штрафа властям США Французский финансовый конгломерат обвиняется в мошенничестве

Société Générale заплатит $50 млн штрафа властям США. Об этом передает Reuters в субботу.



Обвинение банка заключается в том, что он занимался продажей необеспеченных ипотечных ценных бумаг. Кроме того, в 2006 году конгломерат скрыл от инвесторов дефицит в размере $780 млн. Американские власти потребовали от руководства банка информацию. На что представители банка ответили, что «все произошедшее было шуткой». В настоящее время, по заявлению Министерства юстиции США, Société Générale признал свою вину и выплатит наложенный штраф.



Напомним, Société Générale – один из крупнейших финансовых конгломератов в Европе. Штаб-квартира находится в Париже. Руководителем банка является Фредерик Удеа.