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21.01.17 / 20:59 Новости / Политика / Россия и мир

Представлять США на переговорах по Сирии будет американский посол

Из-за инаугурации президента

Представлять США на переговорах по Сирии, которые пройдут в Астане, будет американский посол в Казахстане Джордж Крол. Посольство сообщило об этом в субботу.

Отсутствие президента США Дональда Трампа объясняют его недавним вступлением в должность. «Учитывая инаугурацию президента и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане. Соединенные Штаты будут представлены в лице нашего посла в Астане», — пояснило посольство.

Напомним, международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии запланирована на 23-24 января. Их цель — укрепление перемирия, эффективное противостояние терроризму, а также проведение диалога между сирийским правительством и оппозиции. Во встрече будут участвовать представители РФ, Турции, Ирана и других стран.

По материалам: interfax.ru
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