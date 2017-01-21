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21.01.17 / 06:45 Новости / Политика / Россия и мир

Белый Дом подтвердил намерение возвести стену на границе США

Решение продиктовано несколькими моментами

119-900x600Белый Дом подтвердил намерение возвести стену на границе США. Об этом сообщили на официальном сайте Белого Дома в субботу.

 
Новоизбранный президент США Дональд Трамп нацелен на возведение стены для пресечения незаконной иммиграции, создания преграды на пути бандитизма и насилия, а также поступления наркотиков. Кроме того, президент США намерен усилить американское законодательство, которое касается государственных границ, а также отказаться от лагерей мигрантов.

 
Напомним, ранее на пресс-конференции Трамп опровергал намерения построить стену на границе с Мексикой. Но в настоящее время стало известно, что строительство этого барьера стартует в ближайшие сроки. Кроме того, Трамп уверен, что затраты возьмет на себя руководство Мексики. Однако президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил, что власти страны не согласны оплачивать проект президента США.

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