Белый Дом подтвердил намерение возвести стену на границе США Решение продиктовано несколькими моментами

Белый Дом подтвердил намерение возвести стену на границе США. Об этом сообщили на официальном сайте Белого Дома в субботу.



Новоизбранный президент США Дональд Трамп нацелен на возведение стены для пресечения незаконной иммиграции, создания преграды на пути бандитизма и насилия, а также поступления наркотиков. Кроме того, президент США намерен усилить американское законодательство, которое касается государственных границ, а также отказаться от лагерей мигрантов.



Напомним, ранее на пресс-конференции Трамп опровергал намерения построить стену на границе с Мексикой. Но в настоящее время стало известно, что строительство этого барьера стартует в ближайшие сроки. Кроме того, Трамп уверен, что затраты возьмет на себя руководство Мексики. Однако президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил, что власти страны не согласны оплачивать проект президента США.