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21.01.17 / 17:59 Новости / Россия и мир

Вкладчики проблемных банков Татарстана устроили митинг в Казани

«Татфондбанка» и «Интехбанка»

Татфондбанк и Интехбанк

Фото: kazanfirst.ru

Вкладчики двух татарстанских банков, испытывающих проблемы, провели митинг в центре Казани. Он прошел в субботу.

В акции участвовали клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка», всего присутствовали почти 300 человек. Они требовали у властей провести санацию этих банков и вернуть деньги, вложенные в них.

Напомним, в декабре Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» на три месяца. В организации начала работать временная администрация. Спустя неделю ее ввели также в «Интехбанке».

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