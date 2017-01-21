Вкладчики проблемных банков Татарстана устроили митинг в Казани «Татфондбанка» и «Интехбанка»

Вкладчики двух татарстанских банков, испытывающих проблемы, провели митинг в центре Казани. Он прошел в субботу.

В акции участвовали клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка», всего присутствовали почти 300 человек. Они требовали у властей провести санацию этих банков и вернуть деньги, вложенные в них.

Напомним, в декабре Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» на три месяца. В организации начала работать временная администрация. Спустя неделю ее ввели также в «Интехбанке».