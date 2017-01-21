У Неверова появился конкурент на пост главы генсовета «Единой России» — СМИ Им может стать глава МГЕР

У Неверова появился конкурент на пост главы генсовета «Единой России». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в партии в субботу.



Как указывает издание, конкурентом действующей главе Сергею Неверову может стать лидер координационного совета «Молодой гвардии «Единой России»» (МГЕР) Денис Давыдов. Последний сообщил, что ему такое предложение не поступало. Кроме того, Давыдов предположил, что в выборах могут участвовать более двух кандидатов. Избирательные списки возможно пополнят «сильные главы региональных отделений партии».



Напомним, голосование пройдет во время работы съезда фракции «Единая Россия» 21-22 января в Москве. Сначала будет избран Генсовет, а после секретарь. На съезде планируется участие 3046 человек, из которых делегатов 728.