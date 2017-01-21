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21.01.17 / 21:55 Новости / Политика / Россия и мир

В городах США на Женский марш вышли десятки тысяч человек

В знак протеста против избрания Трампа

женский марш

Фото: interfax.ru

В США десятки тысяч человек приняли участие в Женском марше, чтобы выразить протест против избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом сообщает в субботу Bloomberg.

По данным агентства, на 11:00 по местному времени метро Вашингтона воспользовались 275 тыс. человек. В день инаугурации политика, которая состоялась накануне, им к этому времени воспользовались 193 тыс. человек. Bloomberg отмечает, что марш может стать самым посещаемым политическим событием в американской столице.

Вице-мэр по общественной безопасности города Кевин Донахью заявил, что число протестующих может достигнуть 500 тыс. человек. Аналогичные протесты проходят в Чикаго.

Напомним, накануне состоялась инаугурация Трампа. В Вашингтоне, Нью-Йорке и других городах прошли акции протеста. Бывший глава государства Барак Обама сложил с себя президентские полномочия и покинул Капитолий. Он сообщил, что улетает отдыхать в Калифорнию.

 

 

По материалам: bloomberg.com
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