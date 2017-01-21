Власти итальянского города подали иск против Charlie Hebdo за карикатуру Рисунок был посвящен погребенному под лавиной отелю

В Италии власти города Фариндола, в котором находится отель Rigopiano, погребенный в среду под снегом из-за схода лавины, подают судебный иск против французского еженедельника Charlie Hebdo из-за карикатуры. Об этом мэр города Иларио Лаккетта сообщил в субботу вечером.

На карикатуре изображена смерть, которая едет на лыжах с двумя косами вместо лыжных палок. На рисунке написано: «Италия. Снег идет. Но не для всех».

Лаккетта сообщил, что власти намерены устроить судебное разбирательство как с самим изданием, так и с автором карикатуры. Дело будут вести адвокаты, которые ранее по поручению властей города Аматриче подготовили иск против Charlie Hebdo из-за карикатуры, которую журнал посвятил произошедшему в августе прошлого года землетрясению.