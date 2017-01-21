Украина отказалась сотрудничать с «Волга-Днепр» Компании совместными усилиями выполняли поставки по заказам стран НАТО

Государственный концерн «Укроборонпром» отказался сотрудничать с «Волга-Днепр». Об этом сообщил заместитель гендиректора украинской компании Денис Гурок в субботу.

Российская компания «Волга-Днепр» совместно с украинской авиакомпанией «Авиалинии Антонова» владела активами Ruslan International. Последняя предназначалась для реализации доставки грузов по контрактам НАТО. Ее воздушный флот насчитывал 17 транспортных самолетов АН-124-100 «Руслан». Из общего числа 10 самолетов находились во владении отечественной компании, а остальные принадлежали украинскому госпредприятию «Антонов». В настоящее время стратегические перевозки негабаритного авиагруза по заказу стран НАТО Украина реализует самостоятельно.

По данным СМИ, решению о прекращении сотрудничества по зарубежным контрактам предшествовал и конфликт, связанный с правами на техобслуживание самолетов «Руслан». Напомним, после прекращения партнерства с украинским авиапромом в РФ решили передать полномочия по техобслуживанию АН-124 отечественному КБ Ильюшина. Но производитель самолетов КБ «Антонов» пообещал снять с себя ответственность за техническое состояние и безопасность воздушных судов.

В настоящее время экс-партнеры вышли на новый тендер по отдельности. Известно, что НАТО предлагали компаниям продолжать взаимодействие, но в Киеве выступили за «политическое решение» о разрыве отношений с русскими.