Телеканал ARD показал новый фильм о допинге в России О допинге рассказал российский легкоатлет Андрей Дмитриев

Немецкий телеканал ARD резентовал новый фильм о допинге в российском спорте. Фильм был показан в воскресенье.

Автором стал журналист Хайо Зеппельт. В основу фильма легко интервью российского легкоатлета Андрея Дмитриева, который рассказал о нарушениях со стороны дисквалифицированных тренеров. По его словам, некоторые из них продолжают работать с профессиональными спортсменами, несмотря на запрет.

В частности, Владимир Казарин, отстраненный от работы еще после первого фильма ARD, продолжает тренировать спортсменов, сообщается в фильме. Кадры, на которых тренер работает с бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым, были сняты Дмитриевым на телефон. «Он не оставил своей деятельности. Он продолжает тренировать», — сказал легкоатлет.

Дмитриев в интервью признал, что его поступок вряд ли встретит понимание со стороны других российских спортсменов. Он рассказал, что некоторые спортсмены, которых ранее уличили в использовании допинга, также продолжают тренировки.