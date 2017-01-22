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22.01.17 / 23:33 Новости / Общество / Россия и мир

Телеканал ARD показал новый фильм о допинге в России

О допинге рассказал российский легкоатлет Андрей Дмитриев

Фото: politrussia.com ard

Фото: politrussia.com

Немецкий телеканал ARD резентовал новый фильм о допинге в российском спорте. Фильм был показан в воскресенье.

Автором стал журналист Хайо Зеппельт. В основу фильма легко интервью российского легкоатлета Андрея Дмитриева, который рассказал о нарушениях со стороны дисквалифицированных тренеров. По его словам, некоторые из них продолжают работать с профессиональными спортсменами, несмотря на запрет.

В частности, Владимир Казарин, отстраненный от работы еще после первого фильма ARD, продолжает тренировать спортсменов, сообщается в фильме. Кадры, на которых тренер работает с бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым, были сняты Дмитриевым на телефон. «Он не оставил своей деятельности. Он продолжает тренировать», — сказал легкоатлет.

Дмитриев в интервью признал, что его поступок вряд ли встретит понимание со стороны других российских спортсменов. Он рассказал, что некоторые спортсмены, которых ранее уличили в использовании допинга, также продолжают тренировки.

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