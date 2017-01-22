Белый дом раскритиковал СМИ за «лживые» новости об инаугурации Трампа Они якобы приуменьшили число людей, пришедших на церемонию

В Белом доме считают, что журналисты намеренно приуменьшили в новостях и репортажах количество людей, пришедших на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в воскресенье на своем первом брифинге пресс-секретарь политика Шон Спайсер.

«Это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией, когда -либо, как по присутствующим лично, так и по всему миру», — заявил Спайсер. Он заявил, что попытки журналистов исказить информацию «являются постыдными и лживыми».

По словам Спайсера, Национальная аллея во время принятия Трампом присяги была полностью заполнена людьми. Он не ответил на просьбу журналистов назвать точные данные о количестве пришедших на церемонию.

Напомним, накануне Трамп во время визита в штаб-квартиру ЦРУ поделился впечатлениями о церемонии и сказал, что там присутствовало «примерно миллион, полтора миллиона человек». Ранее Bloomberg, ссылаясь на фотографии инаугурации, сообщило, что аллеи не были заполнены людьми полностью. По данным агентства, на инаугурацию Барака Обамы пришло больше человек.