Бывший президент Гамбии покинул страну Неизвестно, куда он направился

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну. Он вылетел из аэропорта столицы в субботу, сообщает Reuters.

Джамме улетел из города в неизвестном направлении. Ранее он принял решение отказаться от власти.

Напомним, 19 января в страну вторглась армия Сенегала и ее союзников по Экономическому сообществу стран Западной Африки. Политику предъявили ультиматум. Он должен был покинуть страну, в противном случае ему угрожал военный переворот. Совет безопасности ООН,оказал поддержку солдатам и Джамме был вынужден подчиниться их требованиям.