Все новости

22.01.17 / 01:14 Новости / Политика / Россия и мир

Бывший президент Гамбии покинул страну

Неизвестно, куда он направился

джамме гамбияБывший президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну. Он вылетел из аэропорта столицы в субботу, сообщает Reuters.

Джамме улетел из города в неизвестном направлении. Ранее он принял решение отказаться от власти.

Напомним, 19 января в страну вторглась армия Сенегала и ее союзников по Экономическому сообществу стран Западной Африки. Политику предъявили ультиматум. Он должен был покинуть страну, в противном случае ему угрожал военный переворот. Совет безопасности ООН,оказал поддержку солдатам и Джамме был вынужден подчиниться их требованиям.

По материалам: reuters.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016