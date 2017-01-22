Экс-глава ЦРУ раскритиковал Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы Он считает, что президенту "должно быть стыдно"

Джон Бреннан, занимавший пост директора ЦРУ во время президентства Барака Обамы, раскритиковал президента США Дональда Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы. Об этом сообщил в среду представитель Бреннана Ник Шапиро.

«Бывший директор ЦРУ Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед стеной-мемориалом, посвященным героям Управления», — написал Шапиро в своем микроблоге в Twitter. По его словам, бывший глава ЦРУ считает, что Трампу «должно быть стыдно».

Напомним, накануне Трамп посетил молебен в вашингтонском Кафедральном соборе святых Петра и Павла и затем отправился в штаб-квартиру ЦРУ. Это был его первый официальный визит в качестве главы Соединенных Штатов. Трамп заверил сотрудников спецслужбы, что он относится к их работе с глубоким уважением. Он также пообещал, что при нем ЦРУ будет получать несравнимо большую поддержку, чем при предыдущих лидерах.