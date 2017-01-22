Количество алкогольных отравлений в новогодние праздники сократилось на треть в РФ Зарегистрировано 1,6 тыс. отравлений

Число алкогольных отравлений в новогодние праздники в России уменьшилось на 33%. Об этом в воскресенье сообщили в Роспотребнадзоре.

Число летальных случаев также сократилось на 65%. Так, за отчетный период зарегистрировано 1,6 тыс. отравлений, из них 228 с летальным исходом.

Добавим, в прошлогодние новогодние праздники число отравлений алкоголем превысило 2,5 тыс. Из них 641 закончились летальным исходом.

Отметим, с конца декабря в РФ запретили на 30 дней розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукцией. Под запрет не попали парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.