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22.01.17 / 15:33 Новости / Политика / Россия и мир

Медведев переизбран председателем «Единой России»

А Грызлов - на пост главы высшего совета

медвед председательРоссийский премьер Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя «Единой России». Такое решение приняли в ходе XVI съезда партии в воскресенье.

Кандидатуру Медведева предложил председатель Высшего совета «единороссв» Борис Грызлов. Его также переизбрали на занимаемый пост.

Добавим, также спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет партии. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин остался в составе обновленного ВС. Кроме этого, в ВС вошли глава Крыма Сергей Аксенов, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Отметим, в воскресенье проходит второй день съезда партии. ЕР переизбирает руководство на пять лет.

По материалам: interfax.ru
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