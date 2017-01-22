Медведев переизбран председателем «Единой России» А Грызлов - на пост главы высшего совета

Российский премьер Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя «Единой России». Такое решение приняли в ходе XVI съезда партии в воскресенье.

Кандидатуру Медведева предложил председатель Высшего совета «единороссв» Борис Грызлов. Его также переизбрали на занимаемый пост.

Добавим, также спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет партии. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин остался в составе обновленного ВС. Кроме этого, в ВС вошли глава Крыма Сергей Аксенов, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Отметим, в воскресенье проходит второй день съезда партии. ЕР переизбирает руководство на пять лет.